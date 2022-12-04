İhlas Haber Ajansı

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Adana'da minibüs alevlere teslim oldu

Adana’da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda park halindeki minibüsten bir anda alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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