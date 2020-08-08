Adana'da motosiklet dereye uçtu: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet köprü korkuluklarını yıkarak dereye uçtu; sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi, Yassıçalı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yıldırım A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından dereye uçtu. Motosikletin dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine haber verdi.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsü Yıldırım A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Yıldırım A.'nın cenazesi kaza yerinden alınarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ise çekici marifeti ile dereden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.