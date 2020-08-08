İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da motosiklet dereye uçtu: 1 ölü

Adana’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet köprü korkuluklarını yıkarak dereye uçtu; sürücü hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet köprü korkuluklarını yıkarak dereye uçtu; sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi, Yassıçalı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yıldırım A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından dereye uçtu. Motosikletin dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine haber verdi.


Kaza yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsü Yıldırım A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Yıldırım A.'nın cenazesi kaza yerinden alınarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ise çekici marifeti ile dereden çıkarıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.