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Adana'da motosiklet ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da motosiklet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da motosiklet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Hannure kullandığı 01 MA 5036 plakalı motosiklet ile Alparslan T. yönetimindeki 01 ABL 205 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpanın etkisiyle Hannure ve motosiklet üzerinde bulunan bir kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cip içerisindeki 2 kişiyi ve motosiklet yolcu konumunda bulunan bir kişiyi hastaneye götürdü. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hannure'nin ise olay yerinde öldüğünü belirledi.



Oğlunun cenazesine sarılıp ağladı


Motosiklet sürücüsü Hannure'nin yakınları kazayı duyması üzerine olay yerine akın etti. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis siniri krizi geçiren yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti. Ölen kişinin annesi, olay yerine gelerek, Hannure'nin cenazesinin üzerine açtı. Acılı anne oğlunun cesedine sarılarak gözyaşları döktü. Baygınlık geçiren anne yakınları tarafından sakinleştirildi.


Hannure'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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