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Adana'da motosiklet uygulamasında ceza yağdı

Adana polisi yaptığı uygulamada 172 motosiklet ve elektrikli bisikleti kontrol ederek, 99 bin 411 lira para cezası kesip, 25’ini trafikten men etti.

Adana polisi yaptığı uygulamada 172 motosiklet ve elektrikli bisikleti kontrol ederek, 99 bin 411 lira para cezası kesip, 25'ini trafikten men etti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri trafiğin en yoğun olduğu Çukurova Caddesi ve Güney Kuşak Bulvarında motosiklet ve elektrikli bisiklet uygulaması yaptı. Yapılan bu uygulamalarda


172 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edilirken, 109'una cezai işlem uyguladı, 25 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edildi. Uygulama sırasında 2 yabancı plakalı otomobile de işlem yapıldı. Toplamda 99 bin 411 lira para cezası kesilirken, 2 yabancı plaklı otomobile hem para cezası yazıldı hem de trafikten men edildi.


Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin uygulamalarının vatandaşın can ve mal güvenliği için devam edeceği öğrenildi.

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