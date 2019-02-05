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Adana'da Muay Thai Turnuvası

Adana’da 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele edeceği Muay Thai Turnuvası, 8 Şubat Cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Adana'da 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele edeceği Muay Thai Turnuvası, 8 Şubat Cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.


Türkiye Muay Thai Federasyonu Genel Koordinatörü Hakan Şahade, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenecek Muay Thai Turnuvası hakkında düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Şahade, turnuvanın 8 Şubat Cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenleneceğini belirterek, “Dünyanın 132 ülkesinde yapılan ve çok popüler bir spor olan Muay Thai artık ülkemizde de tanınıyor. Amacımız, ülkemizdeki başarılı milli sporcularımızı televizyonda yapılan maçlarla daha iyi tanıtmak ve başarılı olmalarını sağlamak. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Portekiz'den toplam 14 sporcu katılacak” dedi.

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