Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın

Adana'da bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Yangın, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, narenciye paketle tesisinin depo bölümünden bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden işçiler olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yangını müdahale etmek için 7 arazöz, 5 su tankere ile 1 itfaiye vinci takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Olay da ise yaralanan olmadığını öğrenildi.