Adana'da nargile tütünü imalathanesine baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir adreste nargile imalathanesi kurulduğunu belirledi. Polis bu adrese operasyon yaptı. Kaçak nargile tütünü imalathanesi haline getirilen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 60 kilogramı kuru 515 kilogram nargile tütünü, 25 bin adet makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.