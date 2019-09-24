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Adana'da narkotik uygulaması

Adana’da narkotik polisi hassas burunlu dedektör köpeğiyle uygulama yaparak, şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

Adana'da narkotik polisi hassas burunlu dedektör köpeğiyle uygulama yaparak, şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımıyla Denizli Mahallesi'nde yaklaşık 150 polisle uygulama yapıldı.


Uygulama sırasında polis, şüphelendiği araçları durdurup didik didik aradı. Aramalara hassas burunla dedektör köpek de katıldı. Köpek araç bagajlarında ve içinde uyuşturucu aradı. Yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmazken, vatandaşların GBT sorgusu da yapıldı. Polis, daha sonra iş yerlerinde de arama yaptı.


Uygulama esnasında uzun namlulu özel harekat polisleri de sokak başlarında elleri tetikte güvenlik önlemi aldı.

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