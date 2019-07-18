Adana'da "Nikah Turizmi"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Nikah Turizmi" projesi kapsamında Lübnan uyruklu çiftin nikah şahidi oldu.

Vali Demirtaş, Adana'nın zengin turizm potansiyelini geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla bizzat verdiği talimatla başlatılan "Nikah Turizmi" projesi kapsamında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen törende Lübnan uyruklu misafirlerin nikah şahidi oldu.

Bir otelde düzenlenen nikah töreninde, dünya evine girmenin sevincini Adana'da yaşamak isteyen Lübnan vatandaşları Tania Abou Antoun ve Jaber Alsayed çiftinin nikah şahitliğini yapan Vali Mahmut Demirtaş, genç çifti tebrik ederek ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Nikah turizmi, Adana'nın tanıtımına da katkı sağlayacak"

Vali Mahmut Demirtaş'ın, Adana'nın tanıtımına önemli katkı sağlamasını amaçladıklarını belirttiği Nikah Turizmi projesinin geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını vurguladığı nikah töreni, gelin ve damadın yakınları ile davetlilerin genç çifte mutluluklar dilemesiyle sürdü.

Lübnan uyruklu Tania Abou Antoun ve Jaber Alsayed çiftinin Adana'da düzenlenen nikah töreni, Vali Mahmut Demirtaş'ın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay'ın şahsında, projede yer alan tüm görevlilere teşekkür edip yabancı uyruklu tüm misafirleri, mutlu günlerini paylaşmak üzere Adana'ya davet etmesiyle son buldu.