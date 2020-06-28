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Adana'da nişasta fabrikası alev alev yanıyor

Adana’nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasının depo kısmında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasının depo kısmında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Ekipler yangının fabrikaya sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan böyle görüntülendi.



Yangın, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nişasta fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 25 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerine yardım için olay yerine 2 de TOMA geldi. Yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Öte yandan alevlere teslim olan fabrika drone ile havadan görüntülendi.

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