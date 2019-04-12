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Adana'da nükleer madde operasyonu

Adana’da Suriyeli bir kişi, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendiren bir tüp içerisindeki maddeyi satmak isterken yakalandı.

Adana'da Suriyeli bir kişi, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendiren bir tüp içerisindeki maddeyi satmak isterken yakalandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesislerine, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan kaliforniyum olduğu tahmin edilen tüp içindeki maddeyi satmak isterken yakalandı.


Durumun bildirilmesi üzerine Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderdi. 1 gramı 4 milyon dolara satılan ve kaliforniyum olduğu tahmin edilen maddeyi incelemesi için olay yerine bir ekip daha istendi.

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