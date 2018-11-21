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Adana'da öğrenci pansiyonunda yangın

Adana’nın Feke ilçesinde bir öğrenci pansiyonunda yangın çıktı.

Adana'nın Feke ilçesinde bir öğrenci pansiyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun en üst katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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