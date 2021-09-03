Adana'da öğrenci yurtlarının kapasitesi 11 bin 182'ye çıkarıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, kentte yeni yurtlarla birlikte öğrenci kapasitesinin 11 bin 182'ye kadar çıkarıldığını belirterek, ”Öğrencilerimizin daha konforlu konaklayacağı tesislerimizle, eğitim altyapımızla akademik yıla hazırız” dedi.

Vali Elban, beraberindeki Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Adana'nın Sarıçam ilçesindeki yükseköğretim yurtlarında incelemelerde bulundu. Yurtlar ile ilgili bilgi alan Vali Elban, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, onların en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamaları için uygun ortamın sağlandığını belirtti.

Öğrenci yurtlarının kalitesine değinen Vali Elban, yurtlardaki odalarda banyo, buzdolabı, çalışma masası, bazalı yatak bulunduğunu, yurtların ev rahatlığında güzel ortamlara kavuşturduklarını belirtti.

Yeni yurtlar ve mevcut yurtlarda yapılan çalışmalarla 4 bin 143 olan öğrenci kapasitesinin 11 bin 182'ye kadar çıkarıldığını vurgulayan Vali Elban,”Öğrencilerimizin daha konforlu konaklayacağı tesislerimizle, eğitim altyapımızla akademik yıla hazırız” dedi.

Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımın eğitim yatırımları olduğunu ifade eden Vali Elban, “Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, fiziki şartları yeterli ortamlarda kalmaları için çok güzel çalışmalar yapılıyor. Her şey çocuklarımız için, her şey geleceğimiz için” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalındığını hatırlatan Vali Elban, özellikle gençlerin sorumluluk bilinciyle hareket edip kurallara uyması gerektiğini ifade etti, eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı işleyişi konusunda bütün önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.