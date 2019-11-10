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Adana'da öğrenciler 10 Kasım'a özel klip hazırladı

Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Adana Erkek Lisesi ve Cebesoy İlkokulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüne özel klip hazırladı.


Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde tüm Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Adana'da da öğrenciler Atatürk'ü hazırladıkları kliplerle andı.


Adana Erkek Lisesi öğrencileri okul bahçesinde kendi çalıp kendileri söyleyerek Atatürk'ü andı. Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk fotoğraflı tişört giyip okul bahçesinde hep birlikte 10 Kasım yazdı.

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