Adana'da öğrenciler için deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında olan Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokulda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatın yapıldığı 3 katlı Kozan Halit Dağlı İlkokulunda çök-kapan-tutun yöntemini uygulayan öğrenciler 80 saniyede tahliye edildi.

Kozan ilçesinde yıkıcı depremin ardından Kozan Halit Dağlı İlkokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İlk sirenin çalmasıyla öğrenciler sınıflarda bir dakika çök-kapan-tutun yaptı. Tahliye sireni ile ise 80 saniyede tüm öğrenciler öğretmenlerin koordinesinde dışarı çıkarılarak, toplanma alanlarına yönlendirildi. Bin 34 öğrencileri olduğunu belirten Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Okulumuzda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Deprem bölgesinde olmamız nedeniyle çocuklarımızı uygulamalı bir şekilde tahliye etmek adına ve artçı sarsıntıların yaşandığı ilçemizde büyük bir depremde sağlıklı bir tahliye için tatbikatımızı gerçekleştirdik. Okulumuz 3 katlı ve 80 saniye içinde okulumuzu tahliye ettik, öğrencilerimizi toplanma alanlarına aldık” diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Günsü Bedir, depremde çok korktuğunu ama tatbikat ile bilgilendiğini ifade etti. Mehmet Emin Karaca adlı öğrenci önce çök-kapan-tutun ile sınıfta sıralara saklandığını, ikinci sirende dışarı çıktıklarını ifade ederken, Melike Bolat da, "Normal hızla öğretmenimizle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Korkmadık, heyecan yapmadan okulumuzdan toplanma alanına geldik” diye konuştu.