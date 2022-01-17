Adana'da öğrencilerin kar sevinci

Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da bulunan okullara belediye ekipleri tarafından kar getirildi.

Kartopu oynayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Karaisalı Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı Kızıldağ Yaylası'ndan tırlarla getirilen karlar ilçe merkezinde bulunan Atatürk Ortaokulu, Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu ile 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulunun bahçelerine döküldü.

Okullarının bahçelerinde kar gören öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, kartopu oynayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Yaylası'na yağan karı görmeye gidemeyen öğrencilerimiz için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Getirdiğimiz karla öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık. Miniklerimizin sevinçlerini ve gözlerinde ki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti" dedi.