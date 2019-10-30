Adana'da "Öğrenme Şenlikleri" başladı

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Öğrenme Şenlikleri başladı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen 2. Adana Öğrenme Şenlikleri başladı. Şenlikte vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı yapan Halk Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüsü'nün stantlarında, kursiyerlerin 46 dalda hazırladığı el emeği ürünleri sergilendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, sonraki yıllarda da 100 bin kişiye ulaşarak Hayat Boyu Öğrenme Kurslarında verilen eğitimlerin içerikleri ve süreçleriyle ilgili vatandaşları hedeflediklerini belirterek, Adana'daki eğitimlerin kalite ve çeşitlerinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise öğrenmenin sadece okulla, diploma sahibi olmayla sınırlı olmadığının bilinmesi gerektiğini belirterek, “Öğrenme Şenlikleri ile hayat boyu öğrenme kapsamında farklı eğitim alanlarının olduğunu görecek, bu alanlarla ilgili bilgi edinme fırsatını da bulmuş olacaksınız. Buradan tüm hemşehrilerimi iki gün sürecek şenliklere bir kez daha davet etmek istiyorum. Gelin, kurumlarımızın açtığı stantları gezin. Sergilenen faaliyetlere ilişkin bilgiler alın ve sizler de bu kurslara iştirak edin” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili kurumların, Adana eğitiminin değişim ve dönüşümüne yaptığı katkıları arttırarak sürdüreceğine inandığını ifade eden Vali Demirtaş, “Valilik olarak bizler de vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye erişimini kolaylaştırmak adına her türlü çalışmayı yapmaya ve hayat boyu eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda ilimizin ihtiyacı olan kursları açmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş ile protokol üyeleri stantları gezerek, sergilenen ürünleri inceledi.

Atatürk Parkı içerisinde 30-31 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerine ağırlayacak Adana Öğrenme Şenlikleri'nin açılış törenine kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.