Adana'da okul güvenlik toplantısı

Süleyman Elban, "Öğrencilerimizin okul çevresinde maruz kalabilecekleri olumsuz durumları engellemek için çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütmeliyiz” dedi.

7 Şubat 2022'de başlayacak olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi Okul Güvenlik Toplantısı Vali Dr. Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Makam salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile ilgili yetkililer katıldı.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, yeni eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için yapılması gereken çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Eğitim ortamlarının güvenli olması da verdiğimiz eğitimin kalitesi kadar önemli. Öğrencilerimizin okul çevresinde maruz kalabilecekleri olumsuz durumları engellemek için çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütmeliyiz” diye konuştu.

Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında emniyet ve asayişin temin ve muhafaza edilmesi, trafik güvenliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, alınması gereken ilave tedbirlerin planlanması ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasının gerekliliği üzerinde duran Vali Elban, herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.