Adanada "Okullararası Bowling İl Birinciliği"

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ''Okullararası Bowling İl Birinciliği'' müsabakaları sona erdi.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı müsabakalar sonunda Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Adana'yı temsil edecek olan takımlar belirlendi.

Yarışmacılar kadar onları izleyenlerin de hoşça vakit geçirdikleri turnuva sonunda Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Barbaros İMKB Anadolu Lisesi, Medine Müdafii Fahretddin Paşa İmam Hatip Lisesi ile Piri Reis Anadolu Lisesi rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak, Samsun'daki Türkiye Şampiyonasında Adana'yı temsil etme hakkını kazandı.

2018 yılında Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda; Adana'yı temsil eden okullardan Borsa İstanbul MTAL erkeklerde Türkiye ikincisi olurken, Barbaros IMKB Anadolu Lisesi genç kızlarda Türkiye üçüncülüğü elde ederek, Adana'nın gururu olmuşlardı.