Adana'da Okullararası Kürek Yarışları yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldızlar ve Gençler Kürek İl Birinciliği” tamamlandı.

Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Seyhan Baraj Gölü tesislerinde gerçekleştirilen “Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Kürek İl Birinciliği”ne 14 okuldan 25'i kız toplam 48 sporcu katıldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi (TOHM) Koordinatörlüğü yetkililerinin de büyük ilgi gösterdiği yarışların hayli çekişmeli geçtiğini vurguladı. Bahadır ayrıca hedeflerinin başarılı olan sporcuları önce kulüplere, daha sonra da milli takımlara kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Müsabakalar sonucundan dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupalarını TOHM Koordinatörü Murat Adıgüzel, Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, okulların beden eğitimi öğretmenleri ve idarecileri verdi.

Kimler dereceye girdi?

Müsabakalar renkli görüntüler sahne olurken turnuva sonunda dereceye giren sporcu ve okullar şu şekilde:

Yıldız Erkekler 1X : 1-Sefa Gökoluk (Kılıçarslan Ortaokulu)

Yıldız Erkekler 2X : 1-Yavuz Selim Genç - Batuhan Yıldız (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu) 2-Tunahan Telsiz - Emre Erdal Önderli (Kılıçarslan Ortaokulu) 3-Arda Öztürk - Adil Karakuzu (Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu)

Yıldız Kızlar 1X : 1-Nisanur Geçen (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu) 2-Damla Yakar (İsmail Sefa Özler Ortaokulu) 3-Pelin KOcaçiftçi (Kılıçarslan Ortaokulu)

Yıldız Kızlar 2X : 1-Nisanur Geçen - Elif Düşgün (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu A) 2-Kardelen Yüce - Elif Ekşi (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu B) 3-Damla Sungunapa - Medine Yiğitoğlu (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu C)

Genç Erkekler 1X : 1-Enes Uluer (Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi) 2-Ömer Faruk Şan (Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi A) 3-Yunus Can (Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi B)

Genç Erkekler 2X : 1-Samet Oruç - Burak karaman (75.Yıl Anadolu Lisesi) 2-Ömer Faruk Şan - Yunus Can (Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi) 3-Furkan Selluncak - Muhammed Durak (Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi)