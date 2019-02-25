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Adana'da Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği” tamamlandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği” tamamlandı.


Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi Müsabakalarına 46 okuldan 87'si erkek toplam 138 sporcu katıldı.


Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:


Kızlar: 1. Kasım Sacide Ener Ortaokulu, 2. Evliya Çelebi Ortaokulu, 3. Özel Başkent Ortaokulu


Erkekler: 1. Kasım Sacide Ener Ortaokulu, 2. Lütfiye Ayşe Baytok Yatılı Bölge Ortaokulu, 3. Evliya Çelebi Ortaokulu


Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, müsabakalar sonunda yaptığı konuşmada, "Masa Tenisi her yaşta yapılabilecek sporlardan biridir. Bu spora, son yıllarda gençlerimizin ilgisinin artması bizleri mutlu etmektedir. Oldukça zevkli geçen müsabakalarda mücadele eden sporcularımıza başarılar dilerken, emek veren Antrenörlerimize ve Beden Eğitimi Öğretmenlerimize ve sporcularımızın velilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Karşılaşmalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Sarıçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Bilgiç, Masa Tenisi Adana İl Temsilcisi Ali Özdemir, antrenörler ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.

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