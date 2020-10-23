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Adana'da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesinde çıkan orman yangını erken ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesinde çıkan orman yangını erken ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.


Yangın ihbarının ardından kısa bir süre içinde yangın bölgesine ulaşan ekipler havadan 2 helikopter 10 arazöz ve 60 yangın söndürme orman işçisi ile birlikte alevlere müdahale etti. Kıza sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


1 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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