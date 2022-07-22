Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Velicanlı Mahallesi Yanalerik mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.57'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına ilk müdahaleyi 10 dakika içerisinde yaparken, 4 helikopter 3 uçak ve 15 yer ekibi ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.