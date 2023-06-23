İhlas Haber Ajansı

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Adana'da orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Adana’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.



Çukurova ilçesinde Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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