Adana'da otel işçileri grevde

Adana'da Hak-İş'e bağlı Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçiler Sendikası (OLEYİS) ile Adana HiltonSA Oteli arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ile otelde çalışan işçiler grev kararı aldı.

Ücret artışı ve sosyal haklarda iyileştirme isteyen sendika ile işveren arasında Ocak ayında başlayan görüşmeler sonucunda yılda tam maaş tutarında 4 ikramiye, ücret artışı, bayram ikramiyeleri ve yıllık izinlerle ilgili taleplerin yer aldığı sözleşme kabul görmedi. Bunun üzerine işçiler otelin personel girişi önünde toplanarak grev başlattı.

OLEYİS Doğu Akdeniz Bölge Şube Başkanı Ali İhsan Artut, grevdeki işçilerin iş yerini zarara sokma niyetinde olmadığını belirterek, “En uygun sözleşme masada bitendir. Buradaki arkadaşlar asgari ücret düzeyinde çalışan işçilerdir. Arkadaşlarımızın tüm fedakarlıklarına rağmen Ocak ayından bu yana iş veren hiçbir zaman olumlu bir adım atmadı. Biz de yasal prosedürü uygulamak zorunda kaldık” dedi.

Mersin'de de benzer sorunlar yaşayan HiltonSA işçilerinin grev oylamasına ‘hayır'dediklerini, Adana'daki işçilerin ise ‘evet' diyerek greve başladıklarını belirten Artut, “İkramiyelerimiz vardı kaldırdılar. Sosyal haklarımız verilmiyor. İş yerinin zor durumda olduğunu öne sürerek ücret artışı yapmayacaklarını söylediler. Oysa ki biz iş yerinin batmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim tüm iyi niyetlerimize hiçbir şekilde saygı duyulmadı. Bu iş burada bitmeyecek. Artık son söz iş verende. Taleplerimize karşılık verilirse bu grev şimdi biter. Eğer olumlu dönüş olmazsa buradaki arkadaşlarımız aşı için, ekmeği için mücadelesini sonuna kadar sürdürecek” diye konuştu.