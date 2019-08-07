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Adana'da otel işçilerinin grevi sona erdi

Adana’da Hak-İş’e bağlı Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçiler Sendikası’nın (OLEYİS) Adana HiltonSA Oteli arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ile oteldeki işçilerin başlattığı grev sonra erdi.

Adana'da Hak-İş'e bağlı Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçiler Sendikası'nın (OLEYİS) Adana HiltonSA Oteli arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ile oteldeki işçilerin başlattığı grev sonra erdi.



Ücret artışı ve sosyal haklarda iyileştirme isteyen sendika ile işveren arasında Ocak ayında başlayan görüşmeler sonucunda talep edilen sözleşme kabul görmeyince işçiler, 25 Temmuz Perşembe günü otelin personel girişi önünde toplanarak grev başlatmıştı. İlgili sözleşmenin gerekli hukuki yollarla mücadelesinin verilmesi ve hem işçi hem de işverenin mağdur edilmemesi için OLEYİS, grevin sona erdirildiğini duyurdu. Otel işçilerinin 9 Ağustos Cuma sabahı, mesailerine başlayacağı öğrenildi.

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