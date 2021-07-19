Adana'da otomobil drenaj kanalına düştü: Anne ve 4 çocuğu yaralandı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Kazadan aracı kullanan baba yara almadan kurtulurken, anne ve 4 çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ender Y. idaresindeki 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak drenaj kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Ender Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçta bulunan eşi Mine Y. ve 4 çocuğunu da çıkarttı. Hafif şekilde yaralanan anne ve 4 çocuğu sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.