İhlas Haber Ajansı

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Adana'da otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 6 yaralı

Adana’da bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarptı.

Adana'da bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaza, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nusret Koçhan'ın idaresindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, kırmızı ışıkta beklediği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşlar koşarak yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine bölge polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Otomobil içerisinde sıkışan kimliği belirlenemeyen sürücüsü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada serviste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

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