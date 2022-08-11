İhlas Haber Ajansı

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Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y kullandığı yabancı plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu konumunda bulunan M.Y ve F.Y'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

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