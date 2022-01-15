İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

Adana’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu E. (18) idaresindeki 01 ACS 622 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mutlu E. ile yanındaki Ali H. (19) ve Hakan Ş. isimli arkadaşları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.