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Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Altun (57) kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole devrildi. Kendi çabalarıyla otomobilden yaralı olarak çıkan Ebru Yıldırım polis ekiplerini arayarak kaza yaptıklarını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci'yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Tuncay Altun ve otomobil içerisinde bulunan Sevda Acar (50) ise kazada hayatını kaybetti. Altun ile Acar'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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