İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına devrildi.

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına devrildi. Sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk S. kullandığı 01 AJ 161 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına devrildi.


Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar kanal içerisine atlayarak sürücü Selçuk S.'yi araçtan çıkardı. Yaralanan sürücü Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Öte yandan, bazı vatandaşların ise merakla kaza yerini izlemesi dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.