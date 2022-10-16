Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı

Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü. Kullandığı aracın tavanına çıkan sürücü halat yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ceviz (23) 01 SU 036 plakalı otomobiliyle ilerlediği esnada plakası bilinmeyen bir araç tarafından sıkıştırıldı. Ceviz, o araca çarpmamak için ani fren yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Aracın camını açan Mehmet Ceviz, otomobilin tavanına çıktı. Ardından vatandaşlar halat atarak sürücüyü sulama kanalından çıkarttı.