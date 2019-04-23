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Adana'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Adana’da otoyolda takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Adana'da otoyolda takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikameti Beyazevler çıkışına yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami K. kullandığı 38 RL 330 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Bu sırada Sami K. araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sami K.'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.


Sami K.'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

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