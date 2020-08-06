İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adana’nın Çukurova ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah B. kullandığı 01 BCD 51 plakalı minibüs ile Mehmet Uğurlu A. yönetimindeki 06 DK 9037 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu konumunda bulunan Fevziye B. ve otomobil sürücü Mehmet Uğur A. ile yolcu konumdaki Mehmet K.'yi Seyhan Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kısmen trafiğe kapanan yol otomobil ve minibüsün çekilmesiyle normal seyrine döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.