Adana'da otomobilin üzerine kaya düştü: 4 ölü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.