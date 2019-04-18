Adana'da otomobillere dolu önlemi

Adana'da vatandaşlar dolunun neden olacağı zarara karşı otomobillerini karton ve kilimle kaplayarak tedbir aldı.

Adana'da dün aniden bastıran dolunun bazı araçlara zarar vermesinin ardından bugün bazı araç sahipleri önlem aldı. Otomobil sahipleri araçlarını karton ve kilimlerle sararak akşam üzeri yağması beklenen şiddetli yağmur ve dolu öncesinde tedbirini aldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından da bugün ki hava durumuyla ilgili şu şekilde açıklama yapıldı:

“Adana'nın Yüreğir, Karataş, Ceyhan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”