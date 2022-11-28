Adana'da Özbekistan Kültür Gecesi düzenlendi.

Özbekistan Adana Fahri Konsolosluğu ve Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen etkinlikte davetlilere Özbek pilavı ikram edildi.

Gecede Özbekistan Devlet Sanatçılarından Zulayho Boyhonova, Haşincan İsmailova, Lale Ahmedova konser verdi.

Özbekistan Cumhuriyeti Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, Özbekistan Kültür Gecesi'ne gösterilen ilgiden dolayı emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.