Adana'da Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı" düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, çalıştaydan elde edilen çıktıların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarına da ışık tutacağına da inandığını söyledi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen "2023 Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı" gerçekleştirildi. Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Konferans Salonu'nda özel öğretim kurumlarının kent genelindeki değerlendirilmesinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, özel öğretim kurumlarında yaşanan sorunların değerlendirilmesi, belirlenen sorun alanlarına yönelik çözümlerin oluşturulması ve özel eğitim iyi örneklerin paylaşılması hedefiyle 3 oturum halinde 4 farklı salonda düzenlendi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı'ndan elde edilen çıktıların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarına da ışık tutacağına da inandığını ifade ederek, "Eğitim sisteminde ciddi bir yük üstlenen özel eğitim ve öğretim alanı, 3 yıllık süreçte eğitim sistemimiz için de daha esnek ve amaca yönelik bir yapıya evrilecektir. Bu anlamda uluslararası standartlar çerçevesinde gelişen özel öğreitm kurumları eğitim dünyamız açısından destekleyici ve geliştirici bir işlev üstlenecektir. Bugünün dünyasında yaşadığımız çağın meydan okumalarına karşı resmi kurumlarımızla birlikte özel öğretim kurumlarımız da elini taşın altına koymak zorundadır" diye konuştu.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız ise Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde ortaya konan temel hedeflere destek olacağını ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün de bundan sonraki çalışmalarına yol haritası olacağını düşündüğünü belirterek, "Müdürlük olarak temel sorunlarımızın konuşulacağı, Türkiye'de genel anlamda özel öğretim kurumlarının içerisinde bulunduğu sürece ilişkin değerlendirilmelerin yapılacağı çalıştayı oldukça önemsiyorum. Gün boyunca gruplar halinde çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar, bir sonuç raporuyla neticelenecek" ifadelerini kullandı.

"Özel eğitim kurumları kendilerini devletin yanında konumlandırmalı"

Öğrencilerin daha nitelikli eğitim ve öğretim alması amacıyla 2023 Eğitim Vizyonu dahilinde Adana genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Özel eğitim kurumlarımızın da çok ciddi bir göev üstlendiklerinin altını çizmekte fayda var. İlimiz genelinde 212'si örgün eğitim olmak üzere 762 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarımızda 30 bin 849 öğrencimiz eğitim görmekte ve 6 bin 228 eğitim çalışanımız hizmet vermektedir. Devletimizin ve hükümetimizin sağladığı eğitim teşvikleri, fiziki ve sosyal imkanların çeşitliliği eğitim altyapısıyla verilen eğitimin niteliği, bu kurumlarımızın veliler tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır" diye konuştu.

Özel eğitim kurumlarına düşen görevin eğitim kalitesinden taviz vermeden öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Ülkemizin adım adım 15 Temmuz sürecine taşındığı yolda FETÖ'nün kendi eğitim kurumlarına genç beyinlerin yıkanmasının büyük etkisi olduğu da artık bilinen bir gerçektir. Bu anlamda benzeri yapılanmaların yenilenmemesi adına gereken hassasiyeti tarafımızdan gösterilmekle birlikte, özel eğitim kurumlarımızın da kendilerini mutlak suretle devletimizin ve milletimizin yanında konumlandırmaları icap etmektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştayla ilgili bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen çalıştay, son oturumda raporların sunulmasıyla tamamlandı.