Adana'da paha biçilemez tarihi eserler ele geçirildi

Adana'da bir eve yapılan operasyonda Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait 20 hayvan ve insan figürlü heykel, Roma ve Bizans dönemine ait 420 heykel ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir evde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait 20 hayvan ve insan figürlü heykel, Roma ve Bizans dönemine ait 420 heykel ile 167 tarihi eser temizleme aparatı bulundu.

Tarihi eserler müzeye teslim edildi. Müzede yapılan incelemeden sonra tarihi eserlerin gerçek mi sahte mi olduğu belirlenecek. Gerçek olması durumunda eserlerin paha biçilemez sınıfında olduğu öğrenildi.