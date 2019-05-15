Adana'da pamuk üreticileri destek bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk destek priminin 80 kuruştan, 1 TL'ye çıkarılmasını ve sınırlandırılan 500 kilo verimin de yeniden 600-700 kiloya çıkarılmasını istedi.

Pamuk prim desteklerinin azalması ve verime sınırlandırma getirilmesinin ardından Yüreğir Ziraat Odası Adana'daki 14 oda başkanının katılımıyla basın açıklamasında bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Pamuk ekim alanları 2006 yılından 2016 yılına kadar yüzde 50 oranında düştü. 2017 yılında devletimizin vermiş olduğu 80 kuruşluk destekle pamuk ekim alanları birden arttı. Adana'da 270 bin dönüm olan pamuk ekim alanları bir anda 320 bin dönüme 2018 yılında 455 bin dönüme çıktı. Pamuğa destek verilince ekim alanları yüzde 75 arttı. Hükümetimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın yanımızda olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Pamuğun Türkiye için olmazsa olmaz bir ürün olduğunu söyleyen Doğan, “Ülkemiz için olmazsa olmazlarımızdandır. Pamuk sürekli katma değer sağlayan bir üründür. Devlet pamuğa her ne kadar 80 kuruş destek verse da daha çok kazanmaktadır. Pamuk her el değiştirdiğinde katma değer oluşturmaktadır. Hükümetimiz şu anda 600-700 kiloya kadar alınan verimleri 500 kilo ile sınırlandırdı. Aslında bu çok az çünkü önceden bilgi verilse pamuk ekim alanı bu kadar artmayacaktı. Diğer yağlı tohumlarda olduğu gibi pamuğa teşvik verilmeli. Çiftçimiz neden pamuk ekim alanını arttırdı çünkü buğday ve mısırdan fazla para kazanamayınca pamuğa yöneldi. Dünde Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. 2.4 milyar pamuğa prim desteği, 662 milyarda yağlı tohumlara prim desteği veriliyor. Aslında çiftçimiz bu arada yüzde 20-30 civarında pamuk priminde kayıp yaşamaktadır. Pamuk primleri de ekilen yılın yılbaşından sonra verilmelidir. Çiftçimiz şu anda ekim dikim yaptığı mazotunu gübresini ilacını attı halen daha verilmedi. Cumhurbaşkanımız açıkladı, pamuk primleri bayramdan önce verilecek. Biz bu desteğin daha da arttırılmasını bekliyoruz. Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu bu konuda çaba gösteriyor. Pamuk destek primi olan 80 kuruşun, 1 TL olmasını istiyoruz. Sınırlandırılan 500 kilonun da yeniden 600-700 kiloya çıkarılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de tarımda planlı üretim olmadığının altını çizerek, “Bir an önce planlı denetimin devreye girmesini istiyoruz. Türkiye'de pamuğun en çok ekildiği yerler Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın ve Hatay illeri pamuğa destek verilince ekim alanları artacak” dedi.