Adana'da Pembekurtla mücadele

Türkiye'deki pamuk ekim alanlarında gözlemlenen en önemli pamuk zararlılarından biri olan Pembekurt'a karşı 2023 yılında yapılacak çalışmalar, düzenlenen 'Pembekurt Eylem Planı' toplantısında ele alındı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni bir Pembekurt Yönetmeliği hazırlığında olduğu belirtilerek, özellikle bir yıl öncesinden kalan pamuk sapı gibi kalıntıların yeni sezon öncesinde tamamen imha edilmesiyle mücadelede başarının arttığı vurgulandı.

Toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Pembekurt zararlısına karşı kültürel mücadelenin ön plana çıktığını belirterek, "Tarlada kalan pamuk saplarının kaldırılması burada önem arz ediyor. Pembekurt önemli bir karantina zararlısı. Mücadelesinde kültürel önlemler ve yasal önlemler yer alıyor. Pembekurt zararlısına karşı üretim sezonu sonrasında üretilen ürünlerin ve atık olarak değerlendirilen bitki parçalarının depolama, çırçırlama ve pazarlama yerleri hakkında, 5996 Sayılı ''Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'' ve Pembekurt Yönetmeliği doğrultusunda tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

Toplantıda Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünden Dr. Yeşim Şahin Bulat, zararlının çoğalmasından mücadelesine kadar yapılması gerekenleri anlattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinden Ziraat Mühendisi Hatice Altın ve Ziraat Mühendisi Güler Uçar da İl Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zararlının bulunduğu yerden diğer alanlara yayılışını önlemek, zararlı ile etkin mücadele edebilmek amacıyla ''Adana İli Pamukta Pembekurt Mücadele Eylem Planı'' hazırlandığı vurgulanarak, Pembekurt Yönetmeliğinde tüm paydaşlarca bitirilmesi gereken işlemlerin bitirilme tarihinin 31 Mart yerine 1 Mart olarak değiştirildiği, bu tarihe kadar konunun tüm taraflarının yeni sezon öncesi yapması gereken iş ve işlemleri 1 Mart 2023'e kadar bitirmesi gerektiği kaydedildi.

Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri, teknik personeller ve üreticiler katıldı.