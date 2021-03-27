Adana'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

Adana'da bölücü terör örgütü talimatıyla korsan gösterilere katıldığı öne sürülen 15 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın talimatlarıyla yasa dışı sokak gösterilerine karıştığı güvenlik kameraları, şüpheli ifadesi ile tespit edilen 15 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 15 zanlı da gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 tüfek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.