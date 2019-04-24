Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti birçok ilde operasyon başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü ile hakkında gözaltı kararı çıkartılan 8 kişi için şafak vakti operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin desteğinde evlere baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülüyor.