İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.