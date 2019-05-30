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Adana'da PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmesini sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Emniyette sorgulanan zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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