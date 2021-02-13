Adana'da PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Helikopter ve drone destekli şafak vakti özel harekat polislerinin eş zamanlı baskınları ile çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı korsan gösteriye katılan, polislere molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan'ın yakalanasının sözde yıl dönümü nedeniyle sokakta eylem yapacağı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.

“Özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları kırıp evlerine girdi”

Polis helikopteri ve drone'un destek verdiği özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, şafak vakti çok sayıda şüphelilerin bulundukları adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girdi ardından özel harekat timleri girerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polisi, şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırıp içeri girerek şüphelileri etkisiz hale getirdi.

“Evleri dedektör köpeklerince arandı”

Operasyonda, polisler söz konusu şahısların evlerini didik didik aradı. Daha sonra dedektör köpekleri şüphelilerin evlerine girerek arama yaptı. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.