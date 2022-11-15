İhlas Haber Ajansı

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Adana'da PKK/YPG operasyonu

Adana’da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’de faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı.

Adana'da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyette bulunan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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