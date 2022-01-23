Adana'da plastik sandalye ile sürülen otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Adana'da koltukları söküldükten sonra sürücüsünün plastik sandalye üzerinde sürdüğü otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karebekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Burak G. kullandığı 01 AFR 883 plakalı otomobili ile Murat Ö. idaresindeki 01 M 0588 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Burak G. ve 2 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sürücü Burak G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerde, otomobilin içerisindeki koltukların söküldüğü ve aracın kapı kollarının söküldüğünü belirledi. Yarışlarda araçların ağırlık yapmaması için koltukların ve kapı kollarının söküldüğü öğrenildi. Polis otomobilin daha önceden yarışa katıldığı için koltuk ve kapı kollarının söküldüğünü değerlendiriyor.

Kaza yapan otomobilde koltuklar olmadığı için, sürücü Burak G.'nin plastik sandalye üzerinde aracı sürdüğü belirlendi.