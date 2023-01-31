Adana'da polis bir kişiden 4 ruhsatsız silah ele geçirdi

Adana'da devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine Bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde devriye atan park polisi ekibi, şüphelendiği G.İ.'yi durdurdu. Şüphelinin GBT sorgusu yapıldığında çok sayıda ruhsatsız tabanca yakalatmaktan kaydı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler, G.İ.'nin sırt çantasını kontrol ettiğinde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.